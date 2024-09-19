鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過24.75億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格62,004.88美元，24小時漲跌幅+2.96%；以太幣(ETH)現報價格2,389.19美元，24小時漲跌幅+2.61%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達24.75億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.67億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.55億美元。
24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。
24小時跌幅：Sei(SEI)24小時跌幅22.2%；Saga(SAGA)24小時跌幅19.7%；Bluzelle(BLZ)24小時跌幅18.7%。
近一週漲幅：Trust Wallet Token(TWT)近一週漲幅16.5%；LOKA(LOKA)近一週漲幅12.6%；GMT(GMT)近一週漲幅9.8%。
近一週跌幅：CKB(CKB)近一週跌幅102%；Saga(SAGA)近一週跌幅56.1%；FTM(FTM)近一週跌幅31.4%。
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