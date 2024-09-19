盤中速報 - Sei大漲8.33%，報0.3美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 05:35
Sei(SEI)在過去 24 小時內漲幅超過8.33%，最新價格0.3美元，總成交量達0.31億美元，總市值9.96億美元，目前市值排名第 43 名。
近 1 日最高價：0.3美元，近 1 日最低價：0.26美元，流通供給量：3,300,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.08%
- 近 1 月：+3.94%
- 近 3 月：-19.40%
- 近 6 月：-66.79%
- 今年以來：-60.94%
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