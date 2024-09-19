鉅亨速報 - Factset 最新調查：切思皮克能源(CHK-US)EPS預估上修至1.59元，預估目標價為99.50元
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 00:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對切思皮克能源(CHK-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.55元上修至1.59元，其中最高估值2.46元，最低估值-1.89元，預估目標價為99.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.46(3.1)
|12.82
|11.52
|11.27
|最低值
|-1.89(-1.89)
|1.42
|3.97
|4.89
|平均值
|1.37(1.34)
|5.9
|8.11
|8.08
|中位數
|1.59(1.55)
|5.67
|8.32
|8.08
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|51.75億
|116.73億
|136.61億
|117.38億
|最低值
|26.21億
|69.45億
|83.77億
|117.38億
|平均值
|37.26億
|93.62億
|112.83億
|117.38億
|中位數
|36.48億
|93.67億
|113.64億
|117.38億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-50.00
|-998.26
|53.66
|33.36
|16.92
|營業收入
|85.47億
|46.70億
|73.01億
|141.23億
|60.38億
詳細資訊請看美股內頁：
切思皮克能源(CHK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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