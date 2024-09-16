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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：切思皮克能源(CHK-US)EPS預估上修至1.55元，預估目標價為104.50元

鉅亨網新聞中心 2024-09-16 18:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對切思皮克能源(CHK-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.46元上修至1.55元，其中最高估值3.1元，最低估值-1.89元，預估目標價為104.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.1(3.1)12.8212.2411.27
最低值-1.89(-1.89)1.423.424.89
平均值1.36(1.32)5.858.058.08
中位數1.55(1.46)5.17.978.08

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值51.75億116.73億136.61億117.38億
最低值26.21億69.45億89.67億117.38億
平均值37.38億94.10億114.25億117.38億
中位數36.48億93.96億113.64億117.38億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-50.00-998.2653.6633.3616.92
營業收入85.47億46.70億73.01億141.23億60.38億

詳細資訊請看美股內頁：
切思皮克能源(CHK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCHK

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