人工視覺序章！Neuralink大腦晶片Blindsight獲FDA「突破性設備」認證

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-09-19 07:41

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馬斯克宣布腦機介面新產品 Blindsight 取得重大進展，盲人或將重見光明

馬斯克旗下的腦機介面公司 Neuralink 週二（17 日）宣布，其最新研發的大腦植入晶片 Blindsight 正式獲得美國食品藥物管理局（FDA）頒發的「突破性設備認證」。這項認證將加快 Blindsight 的審批流程，預計審批時間將縮短至六個月或更短。

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FDA 突破性標章計畫是一項自願性計畫，頒給某些提供治療或診斷危及生命狀況的醫療裝置，開發人員可提出申請；如果獲批，製造商有望透過多項不同的計畫選項與 FDA 專家互動，有效解決上市前審查階段中出現的問題，加速目前開發中的設備開發和審查。

Blindsight 的原理與應用

Blindsight 的設計旨在幫助那些失去視力的人恢復視覺。馬斯克表示，如果視覺皮層完好無損，甚至可以讓生來失明的人首次「看見」。這項技術的核心在於直接將視覺訊號發送至大腦，跳過眼球和視神經。具體而言，當光線進入眼睛時，通常會透過視網膜轉化為電訊號，而 Blindsight 則利用植入的電極直接刺激大腦的視覺皮層，使其產生視覺感知。

這種技術的實現依賴於微小的電極，這些電極能夠發出溫和的電流，刺激特定的神經元。透過這種方式，患者可以感知到被稱為「光幻視」（phosphenes）的視覺訊號，儘管這些訊號的分辨率尚不高，但足以幫助他們進行基本的導航和任務。

案例研究：Brian Bussard 的故事

Brian Bussard 是一位 56 歲的失明人士，他在 17 歲時因視網膜脫落失去了左眼視力，2016 年則因同樣的原因失去了右眼。 Bussard 成為 Neuralink 視覺假體實驗的第一位參與者，他的大腦中植入了 25 個微小的晶片，這些晶片透過無線方式向大腦傳遞視覺訊號。

儘管 Bussard 目前只能看到非常有限的視覺訊息，但這些訊號讓他能夠透過白色和彩虹色圓點感知周圍的物體。他形容這種體驗就像在雷達螢幕上看到的閃光。雖然技術尚未完全恢復他的視力，但他已經能夠在房間中導航和執行基本任務。

未來展望與挑戰

由於患者的「看見」實際上更像是幾顆星星在閃爍，並沒有可辨識的模式，加上皮層被刺穿和刺激的部分基本上是隨機的，因此外媒 Tech Crunch 認為馬斯克說這種設備能讓盲人重返光明，還言之過早。

此外，一出生失明的人不會發展出用眼睛看東西的生理能力，即使視覺皮層的細胞佈局已針對視覺任務進行最佳化，理解視覺概念的途徑並不存在。不過，這不代表 Blindsight 將起不了作用，目前 Neuralink 似乎已經創造出真正更好的微電極陣列，可能更有效率地植入微電極陣列，並降低排斥或腦部受損的風險。

儘管 Blindsight 技術仍處於早期階段，Neuralink 團隊對未來充滿信心。他們希望透過增加電極的數量和優化植入位置來提高視覺成像品質。馬斯克對此表示樂觀，認為未來有可能讓先天失明的人也能體驗視覺的奇蹟。

然而，這項技術面臨許多挑戰。首先，植入物需要根據每位患者的情況進行定制，每個人的視覺皮層略有不同，因此電極植入的位置和電流大小都需進行實驗和調整。此外，植入設備的使用壽命也是一個關鍵問題，研究人員正在努力開發更小、更靈活的電極，以延長設備的有效使用時間。