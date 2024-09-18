盤中速報 - 超微電腦(SMCI-US)大漲3.7%，報455.63美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-18 22:00
超微電腦(SMCI-US)截至台北時間18日21:45股價上漲16.25美元，報455.63美元，漲幅3.7%，成交量850,258（股），盤中最高價456.35美元、最低價441.97美元。
美股指數盤中表現
超微電腦(SMCI-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.46%
- 近 1 月：-29.89%
- 近 3 月：-50.49%
- 近 6 月：-58.89%
- 今年以來：+54.57%
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