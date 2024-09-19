人民幣3.89億！中國中秋檔電影票房 不到2019年一半

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-19 08:00

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中國國家電影局周三（18 日）公布的數據顯示，2024 年中秋檔電影票房為人民幣（下同）3.89 億元，不到 2019 年的一半，觀影人次則為 957 萬。

據《第一財經》報導，影片《野孩子》成為 2024 中秋檔票房冠軍，《一雪前恥》、《出走的決心》、《祝你幸福！》、《重生》分列檔期票房第二至第五名。

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今年中秋檔共有 21 部影片上映，堪稱「史上最擠中秋檔」，涵蓋了劇情、喜劇、犯罪、家庭、懸疑、災難、驚悚、動畫等類型，包括《流浪地球 2》、《西遊記之孫悟空三打白骨精》等重映影片。

整體上，今年中秋檔影片供給數量充足，並且差異性明顯，從類型上來看，是能滿足廣大觀眾的需求。

即使如此，本次中秋檔的票房仍不到 2019 年的一半。2019 年是史上最強中秋檔，創下 8.03 億元票房的紀錄。

貓眼專業版的數據顯示，今年中秋檔的場次寫下歷史紀錄——135.6 萬場。也就是說，影院排片增多了，但上座率低了。

不僅是中秋檔，今年上半年電影市場的表現也是同樣趨勢。今年暑期檔票房突破 116 億元，觀影人次達到 2.85 億，而 2023 年暑期檔觀影人次有 5.04 億，總票房超過 206 億元。

不僅片方收益大減，終端影院的日子也不好過。電影研究機構拓普數據發布的《2024 上半年電影市場研究報告》顯示，影院經營方面，影院票房體量下降明顯，票房 250 萬及以上的高產影院，只有 2019 年的六成。

2023 年報復性觀影熱潮退去後，電影市場的周期性問題也在 2024 年集中爆發了。

中央文化和旅遊管理幹部學院副研究員孫佳山說，中小成本的電影，從劇本立項到拍攝製作完成，一般都需要一兩年，一些大製作的影片，動輒需要三四年時間。

孫佳山表示，前幾年疫情期間影片立項少，這對行業的影響在今年才真正體現。加之 2023 年電影市場出現了報復性觀影，也就是線下文化娛樂消費訴求得到集中釋放，所以今年熱度肯定不會像去年那麼高，去年有很多偶然性和特殊性。