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鉅亨速報

盤後速報 - 第一店(2706)下週(9月19日)除息0.35元，預估參考價14.55元

鉅亨網新聞中心 2024-09-12 17:05


第一店(2706-TW)下週(9月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.35元。

以今日(9月12日)收盤價14.90元計算，預估參考價為14.55元，息值合計為0.35元，股息殖利率2.35%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月12日)收盤價做計算，僅提供參考）

第一店(2706-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為觀光旅館業務。商場出租業務。近5日股價下跌0.67%，集中市場加權指數下跌0.29%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/19 14.90 0.35 2.35% 0.0
2023/09/20 15.65 0.35 2.24% 0.0
2022/09/06 14.2 0.14 0.99% 0.0
2021/10/06 14.2 0.15 1.06% 0.0
2020/09/11 13.85 0.45 3.25% 0.0

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集中市場加權指數21653.252.96%
第一店14.90.68%

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加權指數法興(購) 槓桿11.91
加權指數法興(售) 槓桿5.15

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