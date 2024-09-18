search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 華豐(2109)次交易(19)日除息0.7元，參考價18.85元

鉅亨網新聞中心 2024-09-18 17:05


華豐(2109-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。

首日參考價為18.85元，相較今日收盤價19.55元，息值合計為0.7元，股息殖利率3.58%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/19 19.55 0.7 3.58% 0.0
2024/04/18 17.75 0.8 4.51% 0.0
2023/09/14 14.6 0.4 2.74% 0.0
2023/04/14 14.6 0.4 2.74% 0.0
2022/09/15 15.25 0.5 3.28% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
華豐19.55-0.51%

延伸閱讀


Empty