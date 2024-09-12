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鉅亨速報

盤後速報 - 華豐(2109)下週(9月19日)除息0.7元，預估參考價18.55元

鉅亨網新聞中心 2024-09-12 17:05


華豐(2109-TW)下週(9月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。

以今日(9月12日)收盤價19.25元計算，預估參考價為18.55元，息值合計為0.7元，股息殖利率3.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月12日)收盤價做計算，僅提供參考）

華豐(2109-TW)所屬產業為橡膠工業，主要業務為橡膠.塑膠製品之製造.加工及內外銷.。有關上項之進出口業務.。經營上項附帶業務.。近5日股價下跌0.52%，集中市場加權指數下跌0.29%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/19 19.25 0.7 3.64% 0.0
2024/04/18 17.75 0.8 4.51% 0.0
2023/09/14 14.6 0.4 2.74% 0.0
2023/04/14 14.6 0.4 2.74% 0.0
2022/09/15 15.25 0.5 3.28% 0.0

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