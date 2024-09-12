盤後速報 - 華豐(2109)下週(9月19日)除息0.7元，預估參考價18.55元
鉅亨網新聞中心 2024-09-12 17:05
華豐(2109-TW)下週(9月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。
以今日(9月12日)收盤價19.25元計算，預估參考價為18.55元，息值合計為0.7元，股息殖利率3.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月12日)收盤價做計算，僅提供參考）
華豐(2109-TW)所屬產業為橡膠工業，主要業務為橡膠.塑膠製品之製造.加工及內外銷.。有關上項之進出口業務.。經營上項附帶業務.。近5日股價下跌0.52%，集中市場加權指數下跌0.29%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/19
|19.25
|0.7
|3.64%
|0.0
|2024/04/18
|17.75
|0.8
|4.51%
|0.0
|2023/09/14
|14.6
|0.4
|2.74%
|0.0
|2023/04/14
|14.6
|0.4
|2.74%
|0.0
|2022/09/15
|15.25
|0.5
|3.28%
|0.0
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