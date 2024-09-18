布林肯已聽取澤倫斯基「戰勝計畫」簡報 美官員認為計畫可行

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-18 10:24

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美國國務院發言人米勒周二（17 日）表示，國務卿布林肯上周訪問基輔期間聽取了烏克蘭總統澤倫斯基的「戰勝計畫」簡報，這項計畫的目的，是逼迫俄羅斯結束戰爭。

據《路透社》報導，美國駐聯合國大使湯瑪斯－葛林斐德周二表示，美國官員已看過澤倫斯基的「戰勝計畫」，並認為這是一項「可行」的計畫。

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「我方認為他們提出了一個可行的戰略和計畫。」湯瑪斯－葛林斐德在記者會上說。

米勒周二也表示，布林肯認同湯瑪斯－葛林斐德對「戰勝計畫」的評估，但米勒拒絕透露更多消息。「我認為我應該讓澤倫斯基總統來談論細節，這畢竟是他的計畫。」米勒稱。

澤倫斯基曾在 8 月 27 日表示，烏克蘭在俄羅斯邊境州庫斯克的行動，是烏克蘭「戰勝計畫」的起手式，9 月他將向美國總統拜登提出這項「戰勝計畫」。

據《CNN》報導，澤倫斯基指出，他計劃 9 月前往美國，出席聯合國大會，他準備屆時與拜登見面。

他強調，這項計畫能不能取得成功，很大程度上取決於美國。「這個計畫能不能成功，就看他（拜登）了。美方是否會提供我方計畫中的內容，我方是否可以自由使用該計畫中的內容。」他說道。

澤倫斯基說，他也會把這項計畫提交給副總統賀錦麗和前總統川普，因為烏方不知道誰會當選美國總統。

「這個計畫的主要目的，是迫使俄羅斯結束戰爭。我非常希望這對烏克蘭來說，是公平的。」澤倫斯基稱。

另據烏克蘭《RBC.UA》新聞網報導，澤倫斯基周一在社交平台 X 平台上發帖稱，已制定 90% 以上的「勝利計畫」內容，並將於下周提交給西方盟友。