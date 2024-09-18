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鉅亨速報

盤中速報 - 晶呈科技(4768)急拉3.52%報235.0元，成交1,146張

鉅亨網新聞中心 2024-09-18 09:34


晶呈科技(4768-TW)近5分K漲速3.52%，18日09:34報235.0元，成交1,146張，今日漲幅為5.86％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

晶呈科技(4768-TW)近5日股價上漲3.5%，所屬產業為化學工業，相關化學股價指數上漲2.55%。櫃買市場加權指數上漲3.55%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-234 張
  • 外資買賣超：-178 張
  • 投信買賣超：+10 張
  • 自營商買賣超：-66 張
  • 融資增減：+441 張
  • 融券增減：+17 張

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集中市場加權指數21809.74-0.18%

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