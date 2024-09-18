盤中速報 - 晶呈科技(4768)急拉3.52%報235.0元，成交1,146張
鉅亨網新聞中心 2024-09-18 09:34
晶呈科技(4768-TW)近5分K漲速3.52%，18日09:34報235.0元，成交1,146張，今日漲幅為5.86％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
晶呈科技(4768-TW)近5日股價上漲3.5%，所屬產業為化學工業，相關化學股價指數上漲2.55%。櫃買市場加權指數上漲3.55%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-234 張
- 外資買賣超：-178 張
- 投信買賣超：+10 張
- 自營商買賣超：-66 張
- 融資增減：+441 張
- 融券增減：+17 張
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