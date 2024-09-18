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鉅亨速報

盤中速報 - 化學股價指數類股表現強勁，漲幅2.87%，總成交額3.68億

鉅亨網新聞中心 2024-09-18 09:34


台股今日化學工業類股表現強勁，18日09:34相關指數上漲2.87%，總成交額3.68億元，大盤占比1.18%。

該產業上漲家數9、下跌家數1、平盤家數3。領漲個股奇鈦科(3430-TW)18日09:34股價上漲6.6元，報72.6元，漲幅10%。

化學股價指數近5日上漲2.55%，櫃買市場加權指數上漲3.55%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 化學股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 +2.55% +3.55%
近一月 +2.91% -0.44%
近三月 +0.33% -0.96%
近六月 +8.63% +7.59%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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