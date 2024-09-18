盤中速報 - 化學股價指數類股表現強勁，漲幅2.87%，總成交額3.68億
鉅亨網新聞中心 2024-09-18 09:34
台股今日化學工業類股表現強勁，18日09:34相關指數上漲2.87%，總成交額3.68億元，大盤占比1.18%。
該產業上漲家數9、下跌家數1、平盤家數3。領漲個股奇鈦科(3430-TW)18日09:34股價上漲6.6元，報72.6元，漲幅10%。
化學股價指數近5日上漲2.55%，櫃買市場加權指數上漲3.55%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+2.55%
|+3.55%
|近一月
|+2.91%
|-0.44%
|近三月
|+0.33%
|-0.96%
|近六月
|+8.63%
|+7.59%
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