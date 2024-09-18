許家印又有新消息！要賣「發跡屋」還債

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-18 08:00

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據《券商中國》周二報導，這筆許家印在香港的房產，是九龍柯士甸道 144 號祥景樓 6 樓 A 室，面積約 34.8 平方公尺，是許家印早年跨足房地產市場賺到第一桶金後，1999 年斥資 175 萬港元購買，被稱為許家印的「發跡屋」。

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這是許家印在香港唯一以個人名義持有的房產，目前市值約 496 萬港元。

除了祥景樓被處置，許家印多處豪宅也被凍結或出售。

許家印及相關人士持有的香港布力徑 10 號 B 座豪宅，以 4.7 億港元賣出。

該棟豪宅所在的布力徑 10 號樓盤，由香港建商新世界開發，位於香港聶高信山以南的山腰，四周山林密布，可遠眺淺水灣，是香港最高檔的社區之一。

許家印於 2010 年購入山頂布力徑 10 號三棟洋房，即 B 屋、C 屋、E 屋，總市值約 25 億港元。

2021 年，在恒大出現流動性危機後，為緩解資金困局，許家印先後抵呀這三棟豪宅，最終依然難逃被拍賣的命運。

許家印前妻丁玉梅的資產也被凍結和限制。

8 月 5 日，中國恒大稱，清算人以中國恒大的名義，在香港高等法院對董事局主席許家印、前總裁夏海鈞、前財務長潘大榮、丁玉梅以及丁玉梅三家關聯實體公司，展開訴訟追溯股息以及酬金約 60 億美元。

在清算人追索下，今年 9 月 11 日，英國法院允許丁玉梅每月最多可花 2 萬英鎊。