1949年以來最強颱風！「貝碧佳」登陸 上海取消近1,000個航班

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-16 10:12

‌



今天（16 日）上午 7 時 30 分前後，強颱「貝碧佳」登陸中國上海浦東臨港新城沿海，成為 1949 年以來登陸上海最強颱風，預測「貝碧佳」登陸後，會深入內陸，給上海、浙江、江蘇、安徽等地帶來強風雨。

據《證券時報》報導，中國中央氣象台的消息顯示，「貝碧佳」的中心已於周一上午 7 時 30 分前後登陸上海浦東臨港新城，中心附近最大風力 14 級（42 公尺 / 秒），中心最低氣壓 955 百帕。

‌



「貝碧佳」11 日生成以後，發展比較緩慢，一直到 14 日還維持在強熱帶風暴級別。「貝碧佳」14 日夜間進入東海後，隨著海溫升高、垂直風切變小，變成颱風級。

「貝碧佳」以接近巔峰的強度登陸上海，成為 1949 年以來登陸上海最強颱風。

「貝碧佳」登陸後會深入內陸，受其影響，上海、浙江、江蘇、安徽等地部分地區今天風大雨強，部分地區有大暴雨；東海西北部、上海及其沿海、江蘇東南部及其沿海、浙江東北部及其沿海、杭州灣、長江口區、舟山群島附近海域將有 9 至 11 級、陣風 12 至 13 級，大風存在一定極端性。

強颱來襲，鐵路部門對途徑杭深高鐵、杭甬高鐵、金山線、浦東線、杭台高鐵、杭昌高鐵、滬昆高鐵、合杭高鐵等線路部分旅客列車採取臨時停運措施。