盤後速報 - 中信綠能及電動車(00896)次交易(18)日除息0.27元，參考價17.11元
鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05
中信綠能及電動車(00896-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.27元。
首日參考價為17.11元，相較今日收盤價17.38元，息值合計為0.27元，股息殖利率1.55%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/18
|17.38
|0.27
|1.55%
|0.0
|2024/06/19
|18.76
|0.45
|2.4%
|0.0
|2024/03/18
|17.13
|0.34
|1.98%
|0.0
|2023/12/18
|16.05
|0.3
|1.87%
|0.0
|2023/09/18
|16.19
|0.33
|2.04%
|0.0
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