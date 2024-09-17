search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 中信綠能及電動車(00896)次交易(18)日除息0.27元，參考價17.11元

鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05


中信綠能及電動車(00896-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.27元。

首日參考價為17.11元，相較今日收盤價17.38元，息值合計為0.27元，股息殖利率1.55%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/18 17.38 0.27 1.55% 0.0
2024/06/19 18.76 0.45 2.4% 0.0
2024/03/18 17.13 0.34 1.98% 0.0
2023/12/18 16.05 0.3 1.87% 0.0
2023/09/18 16.19 0.33 2.04% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
中信綠能及電動車17.380.93%

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三紅K

中弱短強
信綠車

70.83%

勝率

延伸閱讀


Empty