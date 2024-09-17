盤後速報 - 中信優先金融債(00773B)次交易(18)日除息0.15元，參考價38.99元
鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05
中信優先金融債(00773B-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.15元。
首日參考價為38.99元，相較今日收盤價39.13元，息值合計為0.15元，股息殖利率0.37%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/18
|39.13
|0.145
|0.37%
|0.0
|2024/08/16
|38.62
|0.153
|0.4%
|0.0
|2024/07/16
|37.89
|0.15
|0.4%
|0.0
|2024/06/20
|37.56
|0.139
|0.37%
|0.0
|2024/05/17
|37.11
|0.145
|0.39%
|0.0
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