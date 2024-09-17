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鉅亨速報

盤後速報 - 中信優先金融債(00773B)次交易(18)日除息0.15元，參考價38.99元

鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05


中信優先金融債(00773B-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.15元。

首日參考價為38.99元，相較今日收盤價39.13元，息值合計為0.15元，股息殖利率0.37%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/18 39.13 0.145 0.37% 0.0
2024/08/16 38.62 0.153 0.4% 0.0
2024/07/16 37.89 0.15 0.4% 0.0
2024/06/20 37.56 0.139 0.37% 0.0
2024/05/17 37.11 0.145 0.39% 0.0

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