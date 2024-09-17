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鉅亨速報

盤後速報 - 國泰A級科技債(00781B)次交易(18)日除息0.42元，參考價33.9元

鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05


國泰A級科技債(00781B-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.42元。

首日參考價為33.9元，相較今日收盤價34.32元，息值合計為0.42元，股息殖利率1.22%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/18 34.32 0.42 1.22% 0.0
2024/06/20 33.34 0.42 1.26% 0.0
2024/03/18 33.13 0.42 1.27% 0.0
2023/12/18 34.44 0.45 1.31% 0.0
2023/09/18 32.54 0.38 1.17% 0.0

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