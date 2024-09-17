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鉅亨速報

盤後速報 - 中信高評級公司債(00772B)次交易(18)日除息0.14元，參考價37.48元

鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05


中信高評級公司債(00772B-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.14元。

首日參考價為37.48元，相較今日收盤價37.62元，息值合計為0.14元，股息殖利率0.38%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/18 37.62 0.143 0.38% 0.0
2024/08/16 37.08 0.143 0.39% 0.0
2024/07/16 36.37 0.14 0.38% 0.0
2024/06/20 36.27 0.137 0.38% 0.0
2024/05/17 35.71 0.136 0.38% 0.0

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