盤後速報 - 中信高評級公司債(00772B)次交易(18)日除息0.14元，參考價37.48元
鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05
中信高評級公司債(00772B-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.14元。
首日參考價為37.48元，相較今日收盤價37.62元，息值合計為0.14元，股息殖利率0.38%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/18
|37.62
|0.143
|0.38%
|0.0
|2024/08/16
|37.08
|0.143
|0.39%
|0.0
|2024/07/16
|36.37
|0.14
|0.38%
|0.0
|2024/06/20
|36.27
|0.137
|0.38%
|0.0
|2024/05/17
|35.71
|0.136
|0.38%
|0.0
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