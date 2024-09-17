search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 科定(6655)下週(9月24日)除息9元，預估參考價135.5元

鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05


科定(6655-TW)下週(9月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利9元。

以今日(9月16日)收盤價144.50元計算，預估參考價為135.5元，息值合計為9.0元，股息殖利率6.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

科定(6655-TW)所屬產業為其他業，主要業務為塗裝木皮板、KD木地板、其他木材相關產品之製造及銷售。塑膠製品製造及銷售。近5日股價下跌0.34%，集中市場加權指數上漲3.34%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/24 144.50 9.0 6.23% 0.0
2024/07/01 123.5 3.0 2.43% 0.0
2023/11/01 127.0 6.0 4.72% 0.0
2022/04/28 115.5 4.0 3.46% 0.0
2021/11/02 89.6 8.0 8.93% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數21850.080.42%
科定144.50.35%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿9.05
加權指數法興(售) 槓桿5.22

延伸閱讀


Empty