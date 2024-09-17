盤後速報 - 科定(6655)下週(9月24日)除息9元，預估參考價135.5元
鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05
科定(6655-TW)下週(9月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利9元。
以今日(9月16日)收盤價144.50元計算，預估參考價為135.5元，息值合計為9.0元，股息殖利率6.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
科定(6655-TW)所屬產業為其他業，主要業務為塗裝木皮板、KD木地板、其他木材相關產品之製造及銷售。塑膠製品製造及銷售。近5日股價下跌0.34%，集中市場加權指數上漲3.34%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/24
|144.50
|9.0
|6.23%
|0.0
|2024/07/01
|123.5
|3.0
|2.43%
|0.0
|2023/11/01
|127.0
|6.0
|4.72%
|0.0
|2022/04/28
|115.5
|4.0
|3.46%
|0.0
|2021/11/02
|89.6
|8.0
|8.93%
|0.0
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