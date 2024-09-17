盤後速報 - 虹堡(5258)下週(9月24日)除權息1.7元，預估參考價121.24元
鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05
虹堡(5258-TW)下週(9月24日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.2元，股票股利0.5元，合計股利1.7元。
以今日(9月16日)收盤價128.50元計算，預估參考價為121.24元，權息值合計為7.26元，股息殖利率0.93%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
虹堡(5258-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦及週邊設備製造業。資訊軟體服務業。產品設計業。近5日股價下跌2.28%，集中市場加權指數上漲3.34%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/24
|128.50
|1.2
|0.93%
|0.5
|2023/10/18
|124.0
|0.8
|0.65%
|0.5
|2022/10/21
|57.4
|0.5393
|0.94%
|0.0
|2021/11/23
|34.6
|0.6
|1.73%
|0.0
|2018/11/26
|15.45
|0.4
|2.59%
|0.0
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