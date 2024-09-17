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鉅亨速報

盤後速報 - 虹堡(5258)下週(9月24日)除權息1.7元，預估參考價121.24元

鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05


虹堡(5258-TW)下週(9月24日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.2元，股票股利0.5元，合計股利1.7元。

以今日(9月16日)收盤價128.50元計算，預估參考價為121.24元，權息值合計為7.26元，股息殖利率0.93%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

虹堡(5258-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦及週邊設備製造業。資訊軟體服務業。產品設計業。近5日股價下跌2.28%，集中市場加權指數上漲3.34%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/24 128.50 1.2 0.93% 0.5
2023/10/18 124.0 0.8 0.65% 0.5
2022/10/21 57.4 0.5393 0.94% 0.0
2021/11/23 34.6 0.6 1.73% 0.0
2018/11/26 15.45 0.4 2.59% 0.0

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虹堡128.51.98%

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