鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估上修至6.81元，預估目標價為72.78元
鉅亨網新聞中心 2024-08-17 02:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對加拿大帝國石油公司(IMO-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.71元上修至6.81元，其中最高估值8.51元，最低估值5.65元，預估目標價為72.78元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.51(8.51)
|8.78
|9.88
|10.03
|最低值
|5.65(5.65)
|5.86
|5.63
|6.84
|平均值
|6.82(6.8)
|6.98
|7.31
|8.44
|中位數
|6.81(6.71)
|7.11
|7.13
|8.44
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|483.18億
|521.05億
|524.14億
|357.39億
|最低值
|323.26億
|265.30億
|268.55億
|357.39億
|平均值
|397.49億
|410.22億
|400.15億
|357.39億
|中位數
|367.16億
|366.85億
|376.95億
|357.39億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.17
|-1.89
|2.78
|8.81
|6.29
|營業收入
|242.63億
|153.19億
|283.79億
|439.63億
|357.86億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國石油公司(IMO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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