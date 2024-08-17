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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估上修至6.81元，預估目標價為72.78元

鉅亨網新聞中心 2024-08-17 02:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對加拿大帝國石油公司(IMO-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.71元上修至6.81元，其中最高估值8.51元，最低估值5.65元，預估目標價為72.78元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值8.51(8.51)8.789.8810.03
最低值5.65(5.65)5.865.636.84
平均值6.82(6.8)6.987.318.44
中位數6.81(6.71)7.117.138.44

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值483.18億521.05億524.14億357.39億
最低值323.26億265.30億268.55億357.39億
平均值397.49億410.22億400.15億357.39億
中位數367.16億366.85億376.95億357.39億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.17-1.892.788.816.29
營業收入242.63億153.19億283.79億439.63億357.86億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國石油公司(IMO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIMO

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