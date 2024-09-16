〈焦點股〉國內碳權交易將上線 造紙類股紅通通

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-16 10:21

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國內碳權交易平台將於 10 月 2 日上線，激勵擁有碳權、碳匯的造紙類股今 (16) 日表現亮眼，華紙 (1905-TW) 漲勢最強勁，漲逾 4%，榮成 (1909-TW) 漲逾 3%，永豐餘 (1907-TW)、正隆 (1904-TW) 也都有所表態。

華紙漲勢最強勁，早盤以 20.1 元開高走高，盤中最高漲至 20.9 元，漲幅逾 4%，截至上午 10 點，股價暫報 20.8 元，漲幅 4%，也站回所有均線，成交量則超過 2000 張。三大法人也連續 4 個交易日呈現買超，合計買超 2208 張。

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榮成早盤則開平盤，不過後續走高，最高漲至 13.6 元，漲幅逾 3%，截至上午 10 點，股價暫報 13.55 元，漲幅 3.44%，重新站回月線，成交量也超過 1000 張。另外，永豐餘及正隆也都有 1 至 2% 的漲幅。

華紙在台灣與中國兩地擁有超過 3 萬多公頃的林地，固碳量約 290 萬噸，從造林到造紙形成固碳產業鏈，可扣抵碳權價值。

而華紙所屬母公司永豐餘，也設立碳管理事業群，建構碳權管理平台，協助客戶在完成碳盤查後的減碳目標管理，積極布局碳資產管理市場，也同步聚焦碳權與電力市場，看好碳市場需求持續成長。

榮成則積極布局兩岸碳權，目前在中國約有 52 萬噸的盈餘量。台灣方面，榮成二林廠已在 2020 年通過環境部抵換專案註冊申請，依照專案計畫書計入期為 10 年，因此預計在 2030 年取得 23 萬噸碳權。