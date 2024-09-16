川普兩個月內二度遭暗殺未遂！槍手為58歲男子Ryan Routh 曾多次犯罪被捕

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-09-16 08:55

‌



美國聯邦調查局 (FBI) 周日 (15 日) 說，當天在佛州西棕梠灘川普「國際高爾夫球俱樂部」附近發生的槍聲，顯然是針對共和黨總統候選人川普的暗殺未遂事件，目前 FBI 已經介入調查，而當時人在俱樂部內打球的川普則發文表示自己平安無恙。

當局確認槍手為 58 歲的 Ryan Routh，據悉他有八次被捕記錄，都是輕微違法行為。這是兩個月內第二次針對川普的暗殺未遂事件。今年 7 月 13 日，在共和黨全國代表大會舉行的前夕，一名槍手在川普賓州一場戶外造勢活動上擊中川普的耳朵。

‌



根據外媒報導，Routh 經常發文談政治並專門向民主黨候選人捐款，這些捐款可以追溯到 2019 年。他還在 4 月 22 日的一篇貼文中抨擊川普，稱「民主靠選票，我們不能輸。」

川普事發後給支持者發出電子郵件說：「我附近有槍聲，但在謠言開始失控之前，我希望你們先聽聽『我很安全，一切都很好！』沒有什麼事能讓我放慢腳步，我永遠不會放棄！」

美國總統拜登和副總統賀錦麗也聽取了最新簡報，白宮稱他們在得知川普安全後「鬆了一口氣」，賀錦麗也在聲明中稱「暴力在美國沒有立足之地」。

目前尚不清楚這起最新槍擊事件是否會影響川普競選行程，川普預計在周一 (16 日) 晚上在佛州的 X 平台活動上就加密貨幣進行現場演說，並正式宣布他兩位兒子主掌的加密貨幣平台公司 World Liberty Financial 成立。