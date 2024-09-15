無人機在全紅嬋家上空飛 人群中出現「導遊」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-15 18:14

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據《極目新聞》報導，在中國社交平台搜索發現，在巴黎奧運摘下兩面跳水金牌的全紅嬋，回村當天確有無人機在全爺爺家上空拍攝，拍到了全紅嬋在院子內活動的場景。

湛江市公安局麻章分局麻章派出所工作人員周六（14 日）表示，將告知現場執勤民警注意這類情況，「我們一直有人在現場值班，感謝大家的關心」。

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邁合村村幹部表示，村裡禁止無人機航拍，也有人管控。村裡在 8 月發現過一次無人機在全爺爺家航拍的情況，之後全部禁止了。

網上還有不少「邁合村一日遊」旅遊團的消息。有影片顯示，周五有導遊舉旗帶著遊客，在邁合村街上遊覽。

據《瀟湘晨報》報導，附近旅行社工作人員周五稱，「邁合村一日遊」以去全紅嬋家門口打卡為主，然後也會去湛江老街、金沙灣等景點逛一下。

此外，8 月底就有多家媒體報導，有旅行社推出人民幣 128 元／人的邁合村及周邊一日遊方案，也有 58 元「全紅嬋老家一日遊」。

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