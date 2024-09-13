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全紅嬋回村探親 遊客日夜圍觀 村支書：晚上9點封村

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-13 20:58

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中國跳水奧運冠軍全紅嬋周四回到家鄉廣東湛江市麻章區邁合村探親，吸引大量遊客進村圍觀。（圖：極目新聞）

中國跳水奧運冠軍全紅嬋周四（12 日）回到家鄉廣東湛江市麻章區邁合村探親，吸引大量遊客進村圍觀。

據《極目新聞》報導，邁合村村支書全南山周五表示，村裡已加強秩序維持，每晚 9 點「封村」，希望遊客配合工作。


全南山說：「我們村地方比較小，如果大家天南海北都來，容納不了那麼多人。我們很理解大家喜愛、支持嬋寶的熱情，但也希望大家配合我們的工作。」

全紅嬋周四回到邁合村，不少遊客慕名前來打卡。茂名人陳輝（化名）周五一早便驅車到邁合村，村口停車場已經停滿了遊客車輛。

陳輝說，當天上午全紅嬋爺爺家門外圍滿了遊客，目測有幾千人，村裡在門外 3 公尺左右的地方設置了一排圍欄，讓遊客站在圍欄外。

此外，村裡小吃攤又多了起來。為維持秩序，當地派出大量工作人員在邁合村進行安全保障，村裡有公安、城管等部門工作人員巡邏值守。

另有影片顯示，周四晚仍有許多遊客圍在全爺爺家門口，全紅嬋在二樓向遊客喊話：「我們要休息了，你們回去睡覺吧，我的家人要睡覺了」。

《極目新聞》指出，全紅嬋會被人圍觀，這不奇怪。作為奧運史上最年輕「三金王」，全紅嬋憑藉輝煌戰績，過人天賦、不懈努力、活潑可愛的性格，成為無數人心中的驕傲與自豪，是中國當之無愧的全民偶像。

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全紅嬋奧運跳水

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