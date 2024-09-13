全紅嬋回村探親 遊客日夜圍觀 村支書：晚上9點封村

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-13 20:58

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中國跳水奧運冠軍全紅嬋周四（12 日）回到家鄉廣東湛江市麻章區邁合村探親，吸引大量遊客進村圍觀。

據《極目新聞》報導，邁合村村支書全南山周五表示，村裡已加強秩序維持，每晚 9 點「封村」，希望遊客配合工作。

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全南山說：「我們村地方比較小，如果大家天南海北都來，容納不了那麼多人。我們很理解大家喜愛、支持嬋寶的熱情，但也希望大家配合我們的工作。」

全紅嬋周四回到邁合村，不少遊客慕名前來打卡。茂名人陳輝（化名）周五一早便驅車到邁合村，村口停車場已經停滿了遊客車輛。

陳輝說，當天上午全紅嬋爺爺家門外圍滿了遊客，目測有幾千人，村裡在門外 3 公尺左右的地方設置了一排圍欄，讓遊客站在圍欄外。

此外，村裡小吃攤又多了起來。為維持秩序，當地派出大量工作人員在邁合村進行安全保障，村裡有公安、城管等部門工作人員巡邏值守。

另有影片顯示，周四晚仍有許多遊客圍在全爺爺家門口，全紅嬋在二樓向遊客喊話：「我們要休息了，你們回去睡覺吧，我的家人要睡覺了」。