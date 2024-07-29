賀錦麗基層動員能量強 首周募65億選舉資金

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-29 09:37

美國總統拜登在 7 月 21 日宣布退選，呼籲支持副總統賀錦麗，數據顯示她的基層動員能量強，宣布投入選戰首周募款逾 2 億美元（新台幣 65.6 億元），66% 捐款者是今年總統大選首次捐款。

據美國《NPR》周日（28 日）報導，賀錦麗投入參選的 24 小時募得 8,100 萬美元，一周後已超過 2 億美元，這是拜登 4 月單月募款總額的 4 倍，而共和黨總統候選人川普 6 月共募得 1.12 億美元左右。

在捐款給賀錦麗的支持者中，66% 捐款者是今年總統選戰首次捐款，且第一周有 17 萬新志工加入。

眼下離總統選舉只剩下 100 天，賀錦麗競選總部發言人 Michael Tyler 指出，賀錦麗帶動的選民熱情和能量如假包換。他也預測，這場選舉的結果會咬得很緊，關鍵在於少數幾個州的少數選民。

美國《ABC News》周日公布的最新民調顯示，賀錦麗的支持率上升至 43%，川普的支持率則從 40% 下降到 36%。