search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - BinaryX大跌8.8%，報1.48美元

鉅亨網新聞中心 2024-09-14 00:05


BinaryX(BNX)在過去 24 小時內跌幅超過8.8%，最新價格1.48美元，總成交量達0.22億美元，總市值5.53億美元，目前市值排名第 63 名。

近 1 日最高價：1.7美元，近 1 日最低價：1.4美元，流通供給量：373,187,847。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+39.97%
  • 近 1 月：+20.48%
  • 近 3 月：+47.99%
  • 近 6 月：+175.64%
  • 今年以來：+442.59%

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠

文章標籤

虛擬貨幣虛擬貨幣盤中虛幣漲跌幅BinaryX

相關行情

台股首頁我要存股
BinaryX1.5279-5.52%

延伸閱讀


Empty