盤中速報 - BinaryX大跌8.8%，報1.48美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-14 00:05
BinaryX(BNX)在過去 24 小時內跌幅超過8.8%，最新價格1.48美元，總成交量達0.22億美元，總市值5.53億美元，目前市值排名第 63 名。
近 1 日最高價：1.7美元，近 1 日最低價：1.4美元，流通供給量：373,187,847。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+39.97%
- 近 1 月：+20.48%
- 近 3 月：+47.99%
- 近 6 月：+175.64%
- 今年以來：+442.59%
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