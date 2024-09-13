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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.18億美元，BinaryX(BNX)24小時漲幅達8.15%

鉅亨網新聞中心 2024-09-13 17:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格58,020美元，24小時漲跌幅-0.35%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達15.18億美元；USDC(USDC)24小時成交量達6.83億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達4.3億美元。

24小時漲幅：BinaryX(BNX)24小時漲幅8.15%；LOKA(LOKA)24小時漲幅6.47%；FET(FET)24小時漲幅6.18%。

24小時跌幅：CKB(CKB)24小時跌幅19.1%；TRU(TRU)24小時跌幅9.56%；Trust Wallet Token(TWT)24小時跌幅8.64%。


近一週漲幅：IDEX(IDEX)近一週漲幅6.34%；SUN(SUN)近一週漲幅3.35%；Biswap(BSW)近一週漲幅2.01%。

近一週跌幅：BinaryX(BNX)近一週跌幅40%；Quant(QNT)近一週跌幅34.8%；FTM(FTM)近一週跌幅34.3%。

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