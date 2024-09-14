盤中速報 - ORDI大漲8.12%，報33.17美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-14 09:20
ORDI(ORDI)在過去 24 小時內漲幅超過8.12%，最新價格33.17美元，總成交量達0.39億美元，總市值6.90億美元，目前市值排名第 56 名。
近 1 日最高價：33.74美元，近 1 日最低價：30.58美元，流通供給量：21,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+16.39%
- 近 1 月：+15.98%
- 近 3 月：-26.65%
- 近 6 月：-57.27%
- 今年以來：-57.39%
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