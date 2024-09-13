70多年首調！陸修改法定退休年齡 明年起花15年時間將男女退休年齡延至63及55歲

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-13 16:11

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中國全國人大常委會會議今 (13) 日表決通過關於實施漸進式延後法定退休年齡的決定，明年開始將用 15 年時間，逐步將男性退休年齡從原 60 周歲延長到 63 周歲，將女性從原 50 周歲、55 周歲，分別延後到 55 周歲、58 周歲。這是職工法定退休年齡自 1950 年代確定以來，70 多年來首次進行調整。

人力資源社會保障部部長王曉萍今日在記者會上表示，延遲法定退休年齡，立足中國發展實際，充分考慮社會關切，體現自願、彈性的原則，採取漸進的方式。在方案設計上有四大特點；一是堅持小步調整，逐步到位；二是堅持彈性實施，自願選擇；三是堅持分類推進，有序銜接；四是堅持統籌兼顧，協同配套。王曉萍說，漸進式延緩法定退休年齡，與人民息息相關。我們將認真落實決定要求，穩健有序推進。

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除延後法定退休年齡外，會上還決定將調整勞工按月領取基本退休金最低繳費年限，從 2030 年起由 15 年逐步提高至 20 年，每年提高 6 個月。

中國人民大學教授董克用表示，「決定明確這項調整從 2030 年才開始逐步實施。也就是說，在 2025 年到 2029 年期間退休的人員，最低繳費年限的要求不變，還是現在的 15 年」，並指這樣能讓改革初期離原法定退休年齡較近、已經或快要繳費滿 15 年的職工不受影響。

在統一實施延遲退休基礎上，決定還允許勞工達到最低繳費年限，可自願選擇彈性提前退休，提前時間最長不超過 3 年且退休年齡不得低於原法定退休年齡，另外也可以在勞資協商一致的前提下彈性延後退休，延遲時間最長不超過 3 年。

中國社會保障學會副會長、浙江大學國家製度研究院副院長金維剛說：「決定體現了對個人意願的尊重，不強制要求每個人必須達到新的法定退休年齡才能退休，而是可以在前後 3 年的彈性區間內進行選擇，大家根據自身情況安排何時退休。」

延後退休改革是一項系統工程。針對公眾高度關切的民生問題，會上決定同時明確健全退休保險激勵機制、實施就業優先戰略、保障超過法定退休年齡勞動者基本權益、健全養老托育服務體系等，決定還就失業長者保障和特殊職業等提前退休作出專門規定。

中國人口學會副會長、南開大學經濟學院教授原新認為，這項改革以法定退休年齡為基準，同時也考慮了不同行業、不同職位勞動條件、就業環境的差異性，對部分特殊群體進行了有針對性的安排。

最後，在健全養老托育服務方面，決定提出建立居家社區機構相協調、醫養康養結合的養老服務體系，大力發展普惠托育服務體系。目前不少家庭主要靠父母幫忙帶孩子，同時還有年長的長輩要照顧。實施延遲退休後，有必要不斷完善配套舉措，協助解決「一老一小」問題。

中國宏觀經濟研究院社會策略規劃研究室副主任關博建議，在養老方面建構和完善兜底性、普惠型和多樣化養老服務體系，在託育方面形成普惠託育服務體系的長效運行保障機制，從而更滿足家庭育幼「剛需」。