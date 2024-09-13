70多年首調！陸修改法定退休年齡 明年起花15年時間將男女退休年齡延至63及55歲
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-13 16:11
中國全國人大常委會會議今 (13) 日表決通過關於實施漸進式延後法定退休年齡的決定，明年開始將用 15 年時間，逐步將男性退休年齡從原 60 周歲延長到 63 周歲，將女性從原 50 周歲、55 周歲，分別延後到 55 周歲、58 周歲。這是職工法定退休年齡自 1950 年代確定以來，70 多年來首次進行調整。
人力資源社會保障部部長王曉萍今日在記者會上表示，延遲法定退休年齡，立足中國發展實際，充分考慮社會關切，體現自願、彈性的原則，採取漸進的方式。在方案設計上有四大特點；一是堅持小步調整，逐步到位；二是堅持彈性實施，自願選擇；三是堅持分類推進，有序銜接；四是堅持統籌兼顧，協同配套。王曉萍說，漸進式延緩法定退休年齡，與人民息息相關。我們將認真落實決定要求，穩健有序推進。
除延後法定退休年齡外，會上還決定將調整勞工按月領取基本退休金最低繳費年限，從 2030 年起由 15 年逐步提高至 20 年，每年提高 6 個月。
中國人民大學教授董克用表示，「決定明確這項調整從 2030 年才開始逐步實施。也就是說，在 2025 年到 2029 年期間退休的人員，最低繳費年限的要求不變，還是現在的 15 年」，並指這樣能讓改革初期離原法定退休年齡較近、已經或快要繳費滿 15 年的職工不受影響。
在統一實施延遲退休基礎上，決定還允許勞工達到最低繳費年限，可自願選擇彈性提前退休，提前時間最長不超過 3 年且退休年齡不得低於原法定退休年齡，另外也可以在勞資協商一致的前提下彈性延後退休，延遲時間最長不超過 3 年。
中國社會保障學會副會長、浙江大學國家製度研究院副院長金維剛說：「決定體現了對個人意願的尊重，不強制要求每個人必須達到新的法定退休年齡才能退休，而是可以在前後 3 年的彈性區間內進行選擇，大家根據自身情況安排何時退休。」
延後退休改革是一項系統工程。針對公眾高度關切的民生問題，會上決定同時明確健全退休保險激勵機制、實施就業優先戰略、保障超過法定退休年齡勞動者基本權益、健全養老托育服務體系等，決定還就失業長者保障和特殊職業等提前退休作出專門規定。
中國人口學會副會長、南開大學經濟學院教授原新認為，這項改革以法定退休年齡為基準，同時也考慮了不同行業、不同職位勞動條件、就業環境的差異性，對部分特殊群體進行了有針對性的安排。
最後，在健全養老托育服務方面，決定提出建立居家社區機構相協調、醫養康養結合的養老服務體系，大力發展普惠托育服務體系。目前不少家庭主要靠父母幫忙帶孩子，同時還有年長的長輩要照顧。實施延遲退休後，有必要不斷完善配套舉措，協助解決「一老一小」問題。
中國宏觀經濟研究院社會策略規劃研究室副主任關博建議，在養老方面建構和完善兜底性、普惠型和多樣化養老服務體系，在託育方面形成普惠託育服務體系的長效運行保障機制，從而更滿足家庭育幼「剛需」。
中國共產黨的二十大和第二十屆三中全會就實施漸進式延遲法定退休年齡作出明確部署。此次推出的方案是在綜合考量中國民眾人均預期壽命、健康水準、人口結構、國民受教育程度、勞動力供給等因素基礎上研究制定的。
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