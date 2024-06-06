兩岸需求都熱 旭然5月營收6595萬元創同期新高 年增15%

台灣自有品牌過濾大廠旭然國際 ( 4556-TW ) 今 (6) 日公佈 2024 年 5 月營收為 6595 萬元，月減 0.74%，年增 15.51%，連續 2 個月站上單月 6000 萬元之上的水準，創歷年同期新高。累計 2024 年 1- 5 月營收為 2.95 億元，較去年同期成長 22.94%，同步刷新歷年同期新高。

旭然指出，除持續深化工業液體過濾設備及耗材接單表現，更積極開拓工程設備系統組裝能力及銷售布局，並不斷深化「過濾產品技術垂直水平整合」和「擴張全球區域接單」等業務策略，助力集團整體營運良好動能。