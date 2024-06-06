兩岸需求都熱 旭然5月營收6595萬元創同期新高 年增15%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-06 18:54
台灣自有品牌過濾大廠旭然國際 (4556-TW) 今 (6) 日公佈 2024 年 5 月營收為 6595 萬元，月減 0.74%，年增 15.51%，連續 2 個月站上單月 6000 萬元之上的水準，創歷年同期新高。累計 2024 年 1- 5 月營收為 2.95 億元，較去年同期成長 22.94%，同步刷新歷年同期新高。
旭然表示，5 月營收達 6595 萬元，連續 2 月站上 6 千萬水準，主要受惠中國水處理工程設備訂單、以及台灣回收水案源需求熱絡，帶動 Filtrafine 液體過濾設備及耗材訂單出貨認列良好動能，帶動營收成長。
旭然指出，除持續深化工業液體過濾設備及耗材接單表現，更積極開拓工程設備系統組裝能力及銷售布局，並不斷深化「過濾產品技術垂直水平整合」和「擴張全球區域接單」等業務策略，助力集團整體營運良好動能。
展望未來營運，旭然對於今年營運成長深具信心，除持續推動業務接單轉型，助力開拓新客戶與加大全球市場推廣力道，挹注目前整體訂單能見度保持 3 個月水準，旭然仍積極拓展台灣再生水廠、海水淡化廠過濾業務接單，且隨著半導體、工業用水回收率提升目標，都有助於創造集團業務良好接單動能。
旭然 2023 年每股稅後純益 0.1 元，將配發 0.25 元現金股利及 0.1 元股票股利，股東會在 6 月 12 日召開。
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