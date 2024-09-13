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鉅亨速報

盤後速報 - 光明(4420)次交易(16)日除息16元，參考價53.1元

鉅亨網新聞中心 2024-09-13 17:05


光明(4420-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利16元。

首日參考價為53.1元，相較今日收盤價69.10元，息值合計為16.0元，股息殖利率23.15%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/16 69.10 16.0 23.15% 0.0
2024/03/28 70.7 20.0 28.29% 0.0
2022/04/21 34.1 2.0 5.87% 0.0
2021/04/21 30.75 2.0 6.5% 0.0
2020/09/02 23.85 1.0 4.19% 0.0

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