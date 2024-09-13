盤後速報 - 光明(4420)次交易(16)日除息16元，參考價53.1元
鉅亨網新聞中心 2024-09-13 17:05
光明(4420-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利16元。
首日參考價為53.1元，相較今日收盤價69.10元，息值合計為16.0元，股息殖利率23.15%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/16
|69.10
|16.0
|23.15%
|0.0
|2024/03/28
|70.7
|20.0
|28.29%
|0.0
|2022/04/21
|34.1
|2.0
|5.87%
|0.0
|2021/04/21
|30.75
|2.0
|6.5%
|0.0
|2020/09/02
|23.85
|1.0
|4.19%
|0.0
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