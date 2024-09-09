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鉅亨速報

盤後速報 - 光明(4420)下週(9月16日)除息16元，預估參考價53.8元

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 17:05


光明(4420-TW)下週(9月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利16元。

以今日(9月9日)收盤價69.80元計算，預估參考價為53.8元，息值合計為16.0元，股息殖利率22.92%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

光明(4420-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為聚酯加工絲。加工收入。租賃收入。近5日股價上漲3.99%，櫃買市場加權指數下跌4.65%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/16 69.80 16.0 22.92% 0.0
2024/03/28 70.7 20.0 28.29% 0.0
2022/04/21 34.1 2.0 5.87% 0.0
2021/04/21 30.75 2.0 6.5% 0.0
2020/09/02 23.85 1.0 4.19% 0.0

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集中市場加權指數21144.44-1.36%
光明69.8-0.71%

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加權指數法興(售) 槓桿5.54

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