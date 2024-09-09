盤後速報 - 光明(4420)下週(9月16日)除息16元，預估參考價53.8元
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 17:05
光明(4420-TW)下週(9月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利16元。
以今日(9月9日)收盤價69.80元計算，預估參考價為53.8元，息值合計為16.0元，股息殖利率22.92%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
光明(4420-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為聚酯加工絲。加工收入。租賃收入。近5日股價上漲3.99%，櫃買市場加權指數下跌4.65%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/16
|69.80
|16.0
|22.92%
|0.0
|2024/03/28
|70.7
|20.0
|28.29%
|0.0
|2022/04/21
|34.1
|2.0
|5.87%
|0.0
|2021/04/21
|30.75
|2.0
|6.5%
|0.0
|2020/09/02
|23.85
|1.0
|4.19%
|0.0
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