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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：伯瑞(BIO-US)EPS預估下修至9.46元，預估目標價為370.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-13 10:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對伯瑞(BIO-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.73元下修至9.46元，其中最高估值10.3元，最低估值8.98元，預估目標價為370.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值10.3(10.3)11.7112.915
最低值8.98(8.98)10.3511.9515
平均值9.57(9.68)11.1712.515
中位數9.46(9.73)11.1912.6915

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值25.91億27.19億28.43億29.91億
最低值25.62億26.53億27.57億29.91億
平均值25.75億26.93億28.12億29.91億
中位數25.75億27.04億28.29億29.91億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS58.93127.86142.33-121.79-21.82
營業收入23.12億25.46億29.23億28.02億26.71億

詳細資訊請看美股內頁：
伯瑞(BIO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBIO

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