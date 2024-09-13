盤中速報 - 建材營造類股表現強勁，漲幅2.01%，總成交額10.89億
鉅亨網新聞中心 2024-09-13 09:49
台股今日建材營造業類股表現強勁，13日09:49相關指數上漲2.01%，總成交額10.89億元，大盤占比1.63%。
該產業上漲家數53、下跌家數1、平盤家數1。領漲個股三地開發(1438-TW)13日09:47股價上漲4.5元，報73.7元，漲幅6.5%。
建材營造近5日下跌4.87%，集中市場加權指數上漲2.2%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造
|集中市場加權指數
|近一週
|-4.87%
|+2.2%
|近一月
|-5.76%
|-0.55%
|近三月
|-2.26%
|-1.79%
|近六月
|+27.6%
|+8.73%
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