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鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造類股表現強勁，漲幅2.01%，總成交額10.89億

鉅亨網新聞中心 2024-09-13 09:49


台股今日建材營造業類股表現強勁，13日09:49相關指數上漲2.01%，總成交額10.89億元，大盤占比1.63%。

該產業上漲家數53、下跌家數1、平盤家數1。領漲個股三地開發(1438-TW)13日09:47股價上漲4.5元，報73.7元，漲幅6.5%。

建材營造近5日下跌4.87%，集中市場加權指數上漲2.2%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 建材營造 集中市場加權指數
近一週 -4.87% +2.2%
近一月 -5.76% -0.55%
近三月 -2.26% -1.79%
近六月 +27.6% +8.73%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21704.60.24%
三地開發73.35.92%

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