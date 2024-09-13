盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.16%，總成交額178.21億
鉅亨網新聞中心 2024-09-13 11:49
台股今日其他電子業類股表現強勁，13日11:49相關指數上漲2.16%，總成交額178.21億元，大盤占比19.76%。
該產業上漲家數24、下跌家數20、平盤家數3。領漲個股萬潤(6187-TW)13日11:49股價上漲40元，報445.0元，漲幅9.88%。
其他電子類指數近5日上漲5.59%，櫃買市場加權指數上漲0.35%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+5.59%
|+0.35%
|近一月
|+9.39%
|+2.59%
|近三月
|+7.7%
|-0.76%
|近六月
|+18.44%
|+3.98%
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