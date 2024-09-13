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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.16%，總成交額178.21億

鉅亨網新聞中心 2024-09-13 11:49


台股今日其他電子業類股表現強勁，13日11:49相關指數上漲2.16%，總成交額178.21億元，大盤占比19.76%。

該產業上漲家數24、下跌家數20、平盤家數3。領漲個股萬潤(6187-TW)13日11:49股價上漲40元，報445.0元，漲幅9.88%。

其他電子類指數近5日上漲5.59%，櫃買市場加權指數上漲0.35%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +5.59% +0.35%
近一月 +9.39% +2.59%
近三月 +7.7% -0.76%
近六月 +18.44% +3.98%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21716.830.29%
萬潤445.510.00%

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