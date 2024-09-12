盤中速報 - 資訊服務類股表現強勁，漲幅2.04%，總成交額1.87億
鉅亨網新聞中心 2024-09-12 13:34
台股今日資訊服務業類股表現強勁，12日13:33相關指數上漲2.04%，總成交額1.87億元，大盤占比0.06%。
該產業上漲家數11、下跌家數0、平盤家數0。領漲個股華經(2468-TW)12日13:30股價上漲1.3元，報23.1元，漲幅5.96%。
資訊服務近5日下跌0.51%，集中市場加權指數下跌0.29%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|資訊服務
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.51%
|-0.29%
|近一月
|-0.81%
|-2.04%
|近三月
|-8.26%
|-3.49%
|近六月
|-0.86%
|+6.62%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 信昌電(6173)大漲7.34%，報48.25元
- 盤中速報 - 訊芯-KY(6451)股價拉至漲停，漲停價223.5元，成交3,789張
- 盤中速報 - 永日(4102)大漲7.16%，報40.4元
- 盤中速報 - 台南-KY(5906)急跌-3.18%報57.0元，成交52張
下一篇