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鉅亨速報

盤中速報 - 資訊服務類股表現強勁，漲幅2.04%，總成交額1.87億

鉅亨網新聞中心 2024-09-12 13:34


台股今日資訊服務業類股表現強勁，12日13:33相關指數上漲2.04%，總成交額1.87億元，大盤占比0.06%。

該產業上漲家數11、下跌家數0、平盤家數0。領漲個股華經(2468-TW)12日13:30股價上漲1.3元，報23.1元，漲幅5.96%。

資訊服務近5日下跌0.51%，集中市場加權指數下跌0.29%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 資訊服務 集中市場加權指數
近一週 -0.51% -0.29%
近一月 -0.81% -2.04%
近三月 -8.26% -3.49%
近六月 -0.86% +6.62%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21653.252.96%
華經23.15.96%

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加權指數法興(售) 槓桿5.15

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