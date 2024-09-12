search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.48%，報1.5015元

鉅亨網新聞中心 2024-09-12 22:50


截至台北時間12日22:50，歐元/加幣上漲0.0071點漲幅達0.48%，暫報1.5015點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.29%
  • 近 1 週：-0.17%
  • 近 3 月：+1.14%
  • 近 6 月：+1.46%
  • 今年以來：+2.22%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.69，本日上漲0.31%
  • 歐元/澳元相關性0.53，本日上漲0.1%
  • 英鎊/美元相關性0.41，本日上漲0.28%

歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.56，本日上漲0.16%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.47，本日上漲0.02%
  • 美元/日元相關性-0.47，本日上漲0.06%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
歐元/加幣1.50130.46%
歐元/美元1.10460.32%
澳元/美元0.67050.46%
英鎊/美元1.30930.38%
日元/美元0.0070170.00%

延伸閱讀


Empty