外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.48%，報1.5015元
鉅亨網新聞中心 2024-09-12 22:50
截至台北時間12日22:50，歐元/加幣上漲0.0071點漲幅達0.48%，暫報1.5015點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.29%
- 近 1 週：-0.17%
- 近 3 月：+1.14%
- 近 6 月：+1.46%
- 今年以來：+2.22%
歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.56，本日上漲0.16%
- 美元/新加坡幣相關性-0.47，本日上漲0.02%
- 美元/日元相關性-0.47，本日上漲0.06%
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