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鉅亨速報

盤後速報 - 光群雷(2461)次交易(13)日除息0.2元，參考價21.95元

鉅亨網新聞中心 2024-09-12 17:05


光群雷(2461-TW)次交易(13)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

首日參考價為21.95元，相較今日收盤價22.15元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.9%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/13 22.15 0.19964 0.9% 0.0
2024/07/18 24.25 0.65461 2.7% 0.0
2023/06/20 24.15 1.47855 6.12% 0.0
2022/09/08 18.0 0.3 1.67% 0.0
2022/06/23 20.05 1.1918 5.94% 0.0

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