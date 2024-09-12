盤後速報 - 光群雷(2461)次交易(13)日除息0.2元，參考價21.95元
鉅亨網新聞中心 2024-09-12 17:05
光群雷(2461-TW)次交易(13)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
首日參考價為21.95元，相較今日收盤價22.15元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.9%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/13
|22.15
|0.19964
|0.9%
|0.0
|2024/07/18
|24.25
|0.65461
|2.7%
|0.0
|2023/06/20
|24.15
|1.47855
|6.12%
|0.0
|2022/09/08
|18.0
|0.3
|1.67%
|0.0
|2022/06/23
|20.05
|1.1918
|5.94%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 光群雷(2461)大漲8.47%，報23.7元
- 盤中速報 - 光群雷(2461)急拉3.27%報23.7元，成交467張
- 盤後速報 - 光群雷(2461)下週(9月13日)除息0.2元，預估參考價21.8元
- 操盤手周報：『輝達概念股』兵敗如山倒，本周換『蘋概股』變盤？
上一篇
下一篇