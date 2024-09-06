盤後速報 - 光群雷(2461)下週(9月13日)除息0.2元，預估參考價21.8元
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 17:05
光群雷(2461-TW)下週(9月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
以今日(9月6日)收盤價22.00元計算，預估參考價為21.8元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.91%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月6日)收盤價做計算，僅提供參考）
光群雷(2461-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為全像術及光電相關產品。近5日股價下跌5.82%，集中市場加權指數下跌4.57%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/13
|22.00
|0.19964
|0.91%
|0.0
|2024/07/18
|24.25
|0.65461
|2.7%
|0.0
|2023/06/20
|24.15
|1.47855
|6.12%
|0.0
|2022/09/08
|18.0
|0.3
|1.67%
|0.0
|2022/06/23
|20.05
|1.1918
|5.94%
|0.0
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