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鉅亨速報

盤後速報 - 光群雷(2461)下週(9月13日)除息0.2元，預估參考價21.8元

鉅亨網新聞中心 2024-09-06 17:05


光群雷(2461-TW)下週(9月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

以今日(9月6日)收盤價22.00元計算，預估參考價為21.8元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.91%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

光群雷(2461-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為全像術及光電相關產品。近5日股價下跌5.82%，集中市場加權指數下跌4.57%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/13 22.00 0.19964 0.91% 0.0
2024/07/18 24.25 0.65461 2.7% 0.0
2023/06/20 24.15 1.47855 6.12% 0.0
2022/09/08 18.0 0.3 1.67% 0.0
2022/06/23 20.05 1.1918 5.94% 0.0

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