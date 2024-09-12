盤中速報 - 化學工業類股表現強勁，漲幅2.14%，總成交額43.39億
鉅亨網新聞中心 2024-09-12 11:34
台股今日化學工業類股表現強勁，12日11:34相關指數上漲2.14%，總成交額43.39億元，大盤占比2.02%。
該產業上漲家數24、下跌家數3、平盤家數1。領漲個股永光(1711-TW)12日11:34股價上漲1.9元，報26.15元，漲幅7.84%。
化學工業近5日上漲0.32%，集中市場加權指數下跌0.29%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學工業
|集中市場加權指數
|近一週
|+0.32%
|-0.29%
|近一月
|+2.95%
|-2.04%
|近三月
|-2.58%
|-3.49%
|近六月
|-2.03%
|+6.62%
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