search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 化學工業類股表現強勁，漲幅2.14%，總成交額43.39億

鉅亨網新聞中心 2024-09-12 11:34


台股今日化學工業類股表現強勁，12日11:34相關指數上漲2.14%，總成交額43.39億元，大盤占比2.02%。

該產業上漲家數24、下跌家數3、平盤家數1。領漲個股永光(1711-TW)12日11:34股價上漲1.9元，報26.15元，漲幅7.84%。

化學工業近5日上漲0.32%，集中市場加權指數下跌0.29%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 化學工業 集中市場加權指數
近一週 +0.32% -0.29%
近一月 +2.95% -2.04%
近三月 -2.58% -3.49%
近六月 -2.03% +6.62%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數21655.42.97%
永光26.17.63%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿9.09
加權指數法興(售) 槓桿5.15

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

中強短弱
永光

85.29%

勝率

#指標剛突破

中強短弱
永光

85.29%

勝率

#波段上揚股

中強短弱
永光

85.29%

勝率

#極短線強勢

中強短弱
永光

85.29%

勝率

延伸閱讀


Empty