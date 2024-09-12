盤中速報 - 電機機械股價指數類股表現強勁，漲幅2.08%，總成交額18.87億
鉅亨網新聞中心 2024-09-12 09:34
台股今日電機機械類股表現強勁，12日09:34相關指數上漲2.08%，總成交額18.87億元，大盤占比5.3%。
該產業上漲家數39、下跌家數4、平盤家數4。領漲個股瀧澤科(6609-TW)12日09:34股價上漲6.7元，報74.4元，漲幅9.9%。
電機機械股價指數近5日下跌3.27%，櫃買市場加權指數下跌1.92%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電機機械股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-3.27%
|-1.92%
|近一月
|+1.15%
|+1.88%
|近三月
|-4.42%
|-1.66%
|近六月
|+11.0%
|+3.37%
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