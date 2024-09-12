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鉅亨速報

盤中速報 - 電機機械股價指數類股表現強勁，漲幅2.08%，總成交額18.87億

鉅亨網新聞中心 2024-09-12 09:34


台股今日電機機械類股表現強勁，12日09:34相關指數上漲2.08%，總成交額18.87億元，大盤占比5.3%。

該產業上漲家數39、下跌家數4、平盤家數4。領漲個股瀧澤科(6609-TW)12日09:34股價上漲6.7元，報74.4元，漲幅9.9%。

電機機械股價指數近5日下跌3.27%，櫃買市場加權指數下跌1.92%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電機機械股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -3.27% -1.92%
近一月 +1.15% +1.88%
近三月 -4.42% -1.66%
近六月 +11.0% +3.37%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21588.632.65%
瀧澤科74.49.90%

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加權指數法興(售) 槓桿5.6

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