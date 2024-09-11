盤中速報 - 費城半導體大漲1.08%，報4731.26點
鉅亨網新聞中心 2024-09-11 22:00
截至台北時間11日09:45，費城半導體上漲50.59點（或1.08%），暫報4731.26點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.65%
- 近 1 月：-0.61%
- 近 3 月：-12.71%
- 近 6 月：-5.59%
- 今年以來：+12.1%
焦點個股
費城半導體成分股以輝達(NVDA-US)領漲。輝達(NVDA-US)上漲3.4%；連貫(COHR-US)上漲2.7%；艾司摩爾(ASML-US)上漲2.63%；美光科技(MU-US)上漲2.13%；台積電(TSM-US)上漲2.09%。
部分成分股表現相對疲軟，思佳訊半導體(SWKS-US)下跌0.74%；德州儀器(TXN-US)下跌0.57%；Wolfspeed公司(WOLF-US)下跌0.46%；博通(AVGO-US)下跌0.38%；英特爾(INTC-US)下跌0.34%。
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