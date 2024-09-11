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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.08%，報4731.26點

鉅亨網新聞中心 2024-09-11 22:00


截至台北時間11日09:45，費城半導體上漲50.59點（或1.08%），暫報4731.26點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.65%
  • 近 1 月：-0.61%
  • 近 3 月：-12.71%
  • 近 6 月：-5.59%
  • 今年以來：+12.1%

焦點個股


費城半導體成分股以輝達(NVDA-US)領漲。輝達(NVDA-US)上漲3.4%；連貫(COHR-US)上漲2.7%；艾司摩爾(ASML-US)上漲2.63%；美光科技(MU-US)上漲2.13%；台積電(TSM-US)上漲2.09%。

部分成分股表現相對疲軟，思佳訊半導體(SWKS-US)下跌0.74%；德州儀器(TXN-US)下跌0.57%；Wolfspeed公司(WOLF-US)下跌0.46%；博通(AVGO-US)下跌0.38%；英特爾(INTC-US)下跌0.34%。

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美股美股盤中美股指數費城半導體

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費城半導體4645.722-0.75%
輝達108.390.27%
連貫71.781.30%
艾司摩爾763.881.66%
美光科技86.58-0.31%
台積電162.42-0.01%
思佳訊半導體98.01-1.45%
德州儀器196.12-1.84%
Wolfspeed公司7.6-0.39%
博通146.085-1.43%
英特爾18.6201-1.90%

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