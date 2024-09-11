search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.02%，報4673.04點

鉅亨網新聞中心 2024-09-11 04:00


截至台北時間11日03:45，費城半導體上漲47.26點（或1.02%），暫報4673.04點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-10.33%
  • 近 1 月：-1.78%
  • 近 3 月：-12.51%
  • 近 6 月：-6.7%
  • 今年以來：+10.78%

焦點個股


費城半導體成分股以博通(AVGO-US)領漲。博通(AVGO-US)上漲5.76%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲3.83%；超微半導體(AMD-US)上漲3.3%；英特格(ENTG-US)上漲1.76%；藍博士半導體(RMBS-US)上漲1.73%。

部分成分股表現相對疲軟，Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)下跌3.23%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌2.54%；安森美半導體(ON-US)下跌2.02%；科沃(QRVO-US)下跌1.32%；格羅方德(GFS-US)下跌1.11%。

文章標籤

美股美股盤中美股指數費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體4680.6721.19%
博通148.215.25%
邁威爾科技71.63.87%
超微半導體142.843.39%
英特格107.372.26%
藍博士半導體39.572.09%
Allegro Microsystems Inc.21.62-2.48%
恩智浦半導體225.19-2.35%
安森美半導體68.23-1.67%
科沃104.54-0.69%
格羅方德39.99-1.04%

延伸閱讀


Empty