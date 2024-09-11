盤中速報 - 費城半導體大漲1.02%，報4673.04點
鉅亨網新聞中心 2024-09-11 04:00
截至台北時間11日03:45，費城半導體上漲47.26點（或1.02%），暫報4673.04點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-10.33%
- 近 1 月：-1.78%
- 近 3 月：-12.51%
- 近 6 月：-6.7%
- 今年以來：+10.78%
焦點個股
費城半導體成分股以博通(AVGO-US)領漲。博通(AVGO-US)上漲5.76%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲3.83%；超微半導體(AMD-US)上漲3.3%；英特格(ENTG-US)上漲1.76%；藍博士半導體(RMBS-US)上漲1.73%。
部分成分股表現相對疲軟，Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)下跌3.23%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌2.54%；安森美半導體(ON-US)下跌2.02%；科沃(QRVO-US)下跌1.32%；格羅方德(GFS-US)下跌1.11%。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 費城半導體大跌1.11%，報4574.51點
- 盤中速報 - 恩智浦半導體(NXPI-US)大跌2.66%，報224.46美元
- 盤中速報 - 摩根大通銀行(JPM-US)大跌5.56%，報204.75美元
- 盤中速報 - 通用汽車(GM-US)大跌5.11%，報44.98美元
下一篇