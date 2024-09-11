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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華航(2610-TW)EPS預估上修至2.03元，預估目標價為24.5元

鉅亨網新聞中心 2024-09-11 16:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對華航(2610-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2元上修至2.03元，其中最高估值2.5元，最低估值1.25元，預估目標價為24.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.5(2.5)1.750.58
最低值1.25(1.25)0.860.58
平均值2.04(1.99)1.310.58
中位數2.03(2)1.350.58

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值203,200,000211,883,700183,407,180
最低值185,993,760183,618,910183,407,180
平均值198,922,950197,487,930183,407,180
中位數202,210,000198,470,500183,407,180

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.130.481.670.03
營業收入
(單位：新台幣千元)		184,816,790150,722,471138,841,403115,250,550

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2610/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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