中國官媒：印度反對黨炮轟阿達尼集團 不是針對北京

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-11 13:59

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印度主要反對黨國大黨抨擊阿達尼集團在中國設立子公司，聲稱對印度國家安全和領土主權深表擔憂。

據印度《經濟時報》周二（10 日）報導，阿達尼集團承認，其總部位於新加坡的一家子公司，本月 2 日在中國註冊，成立了阿達尼能源（上海）公司，主要提供供應鏈解決方案和項目管理服務。

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報導援引印度國大黨領導人拉梅什的話稱，阿達尼集團過去在中國和東亞地區的活動就非常可疑，隨著阿達尼深化在華投資，印度總理莫迪對華由「開脫」變為「支持」。

拉梅什宣稱，過去幾年，阿達尼集團的海外投資已經對印度國家利益造成損害，並給印度帶來惡果。拉梅什說，將阿達尼集團的商業利益置於印度的外交政策利益之上，導致印度在全球舞台上遭遇空前挫敗。

對此，《環球時報》指出，國大黨對阿達尼集團以及莫迪政府的批評，更多是源於印度內部的政治紛爭，與中國的關係不大。

阿達尼能源（上海）公司註冊資本為 210 萬美元，主營業務為電力、熱力生產和供應。該公司尚未開始業務營運。

復旦大學南亞研究中心研究員林民旺表示，國大黨此次炮轟阿達尼集團，本質上仍是出於黨爭考慮，針對的主要目標，並非中國，而是「將計就計」，針對莫迪政府對華政策的矛盾態度：莫迪政府過去數年對華示強，揚言「要與中國經濟脫鉤」，如今阿達尼集團卻又要在中國開設業務。