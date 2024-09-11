search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.11%，報4574.51點

鉅亨網新聞中心 2024-09-11 00:30


截至台北時間11日12:15，費城半導體下跌51.27點（或1.11%），暫報4574.51點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-10.33%
  • 近 1 月：-1.78%
  • 近 3 月：-12.51%
  • 近 6 月：-6.7%
  • 今年以來：+10.78%

焦點個股


費城半導體成分股以Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)領跌。Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)下跌4.56%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌3.45%；安森美半導體(ON-US)下跌3.33%；英特爾(INTC-US)下跌2.86%；格羅方德(GFS-US)下跌2.67%。

部分成分股表現相對穩健，博通(AVGO-US)上漲2.27%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲1.74%；英特格(ENTG-US)上漲0.25%。

文章標籤

美股美股盤中美股指數費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體4617.964-0.17%
Allegro Microsystems Inc.21.35-3.70%
恩智浦半導體224.04-2.84%
安森美半導體67.27-3.06%
英特爾18.7799-1.52%
格羅方德39.555-2.12%
博通147.214.54%
邁威爾科技70.6552.50%
英特格105.8250.79%

延伸閱讀


Empty