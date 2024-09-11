盤中速報 - 費城半導體大跌1.11%，報4574.51點
鉅亨網新聞中心 2024-09-11 00:30
截至台北時間11日12:15，費城半導體下跌51.27點（或1.11%），暫報4574.51點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-10.33%
- 近 1 月：-1.78%
- 近 3 月：-12.51%
- 近 6 月：-6.7%
- 今年以來：+10.78%
焦點個股
費城半導體成分股以Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)領跌。Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)下跌4.56%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌3.45%；安森美半導體(ON-US)下跌3.33%；英特爾(INTC-US)下跌2.86%；格羅方德(GFS-US)下跌2.67%。
部分成分股表現相對穩健，博通(AVGO-US)上漲2.27%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲1.74%；英特格(ENTG-US)上漲0.25%。
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