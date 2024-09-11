金管會交通部磋商鬆綁 金融特區首案有望落地高雄港

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-11 02:23

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金管會主委彭金隆就任屆滿 3 個月，端出具台灣特色的亞洲資產管理中心政策，其中「研議金融特區可行性」引起外界關注，彭金隆透露，目前高雄港已有一案正在洽談，高市府釋出善意提供行政、租金優惠，但自由貿易港區設置管理條例主管機關為交通部，金管會持續溝通、發揮創意，看看能否採嫁接方式給予彈性。

金管會 10 日舉行「打造亞洲資產管理中心政策與產業高峰論壇」，首度對外公布方案細節。

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金管會研議金融特區可行性，彭金隆說明，會有這想法是觀察日本政府發展金融特區，由於日本國土很大，希望資產管理擴及到各地區，而台灣說大不大、說小不小，金管會希望用更獨特作法以實驗方式設立金融特區，譬如說有些城市、地方希望來參與，是否透過特別的法律解釋提供彈性。

金管會銀行局長莊琇媛透露，先前金管會接觸過一起個案，是一家國內金融機構有意與境外資產管理公司合作，讓該資產管理公司不是選擇台北，而是希望落地高雄，主要因高雄市政府也釋出極大的善意，願意提供行政或租金優惠，這部分與日本很相像，中央與地方結合來提供誘因。

金管會也在思考，除了地方政府提供誘因以外，現行監理法規在金融執照上有無任何空間放寬，若無彈性空間，會考慮採沙盒實驗方式推動特區設立。

金管會副主委陳彥良說明，針對金融特區推動，我們嘗試與現有法規嫁接起來，一開始有討論虛擬與實體兩方向，透過 3O(OBU、OSU、OIU) 中心，但落地有很大的好處，包括一開始的稅負優惠、地方引資、人才聚集等，不過，自由港區貿易條例主要適用物流，現在要加入金流，我們積極與交通部研議應如何嫁接進去。

對於金融特區推展進度，彭金隆指出，事實上，自由港區貿易條例第 14 條立法後從未使用過，金融特區能否適用此條例，涉及自由貿易港區範圍認定及劃分，且主責機關為交通部，而非金管會，但還是希望能發揮一點創意，我們正在認真研議，還在突破當中，雙方都有促成的意願。

彭金隆說，相較其他國家，台灣發展資產管理中心並無一個絕對優勢的武器，例如稅負等，不過，金管會希望採用「螞蟻搬象」策略，採取各式各樣所有可行的辦法，一起匯集力量，發動各個產業來努力，推動巨木，任何有助益發展的，都願意來嘗試。