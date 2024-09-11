search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - ApeCoin大漲8.79%，報0.817美元

鉅亨網新聞中心 2024-09-11 00:05


ApeCoin(APE)在過去 24 小時內漲幅超過8.79%，最新價格0.817美元，總成交量達0.31億美元，總市值4.95億美元，目前市值排名第 68 名。

近 1 日最高價：0.894美元，近 1 日最低價：0.735美元，流通供給量：604,895,833。

ApeCoin (APE)是以太坊上ERC的治理代幣，是用來激勵使用者一起建造APE生態鏈的獎勵代幣，APE幣的持有者可以共同治理、投票ApeCoin DAO的任何決議．

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+44.48%
  • 近 1 月：+37.26%
  • 近 3 月：-24.69%
  • 近 6 月：-62.84%
  • 今年以來：-49.91%

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠

文章標籤

虛擬貨幣虛擬貨幣盤中虛幣漲跌幅ApeCoin

相關行情

台股首頁我要存股
ApeCoin0.8213.27%
以太幣2361.80.97%

延伸閱讀


Empty